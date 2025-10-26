L’Athletic Club Palermo fa sognare | vince ancora e si accomoda al secondo posto

L’Athletic Club Palermo vince e convince contro il Sambiase. I nerorosa di Emanuele Ferraro (oggi squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenico Marino) hanno vinto 2-0, grazie alle reti di Maurino e Bova. Una partita sempre in gestione per i palermitani, che per la seconda partita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'Athletic Club Palermo fa sognare: vince ancora e si accomoda al secondo posto - I nerorosa di Emanuele Ferraro (oggi squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenico Marino) hanno vinto 2-

Palermo, il club fa chiarezza: “Dieci euro cifra simbolica, il compratore salderà i debiti” - Tanto clamore ha suscitato la cessione del Palermo, passato dalle mani di Maurizio Zamparini ad una società londinese per 10 euro. Lo riporta gianlucadimarzio.com