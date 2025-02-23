Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi ilrestodelcarlino.it
Ora solare: le lancette si spostano, l’Europa no lidentita.it
Anni di botte alla moglie. Allontanato ilgiorno.it
Omicidio Mattarella, Piritore al giudice: «Ero alla sezione rapine, qualcuno mi avrà detto di agire così» roma.corriere.it
L'oroscopo di oggi - domenica 26 ottobre 2025 ilgiornale.it
Cassa Edile Awards, Oliviero Carsana premiato come “Maratoneta” per 87.697 ore di lavoro bergamonews.it
Polisportivo Darsena. È nato il Bike park. Una folla su due ruote per l’inaugurazione
In sottofondo Freddie Mercury canta il ritornello ‘I want to ride my bicycle, I want to ride my bik... ► ilrestodelcarlino.it
Licenziato lavoratore che assisteva la madre malata. «O ti trasferisci in Friuli o sei fuori». E i colleghi scioperano tutti i giorni
Il dipendente, manager del Sms Group di San Donato Milanese, è stato messo alla porta dopo un ult... ► milano.corriere.it
Halloween a Villa Baciocchi: un pomeriggio da brivido tra divertimento e magia
La suggestiva cornice di Villa Baciocchi si prepara a trasformarsi in un luogo di mistero e divert... ► pisatoday.it
Nuoto, adesso Kos fa davvero paura a Ceccon: record del mondo anche nei 100 dorso
Si è conclusa la terza giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2025. Nella vasca corta di Tor... ► oasport.it
A che ora partono De Aliprandini e gli azzurri nel gigante di Soelden 2025: n. di pettorale, tv, streaming
Sei italiani disputeranno il gigante maschile di Soelden, prova valida per la Coppa del Mondo 2025-... ► oasport.it
Da Gaza all’Italia, la nuova vita dei bambini evacuati a Firenze nel 2024: “Hanno iniziato la scuola”
A gennaio 2024, con la prima evacuazione dalla Striscia gestita dall'Italia, dei bambini gazawi son... ► fanpage.it
Dignità in crisi dietro le sbarre: "Emergenza totale in carcere"
Una realtà che chiede ascolto. Il carcere di Monza è oggi lo specchio fedele di un sistema penitenzi... ► ilgiorno.it
Dalla Regione fondi per Pronto soccorso e Ginecologia
Dieci milioni di euro per la ristrutturazione del pronto soccorso e l’ampliamento del reparto di o... ► ilgiorno.it
"Viola il divieto di avvicinamento e perseguita la sua ex": arrestato 25enne
Nonostante il divieto di avvicinamento all'ex compagna, che gli era stato imposto, avrebbe continu... ► agrigentonotizie.it
Progetti di solidarietà al voto tra i clienti del supermercato
L’Albero della Pace all’uncinetto per Natale 2025 dell’Aido e delle donne de "Il Filo Che Unisce". ... ► ilrestodelcarlino.it
Torna il concorso di Natale. Presepi, premio per il più bello
Non è Natale senza il Presepe, e questo lo sanno bene le Parrocchie dell’Unità Pastorale Fermo cent... ► ilrestodelcarlino.it
Moto contro mezzo dei rifiuti. Grave 60enne
Un colpo di sonno, o forse una disattenzione. Sono al momento queste le cause più accreditate che a... ► ilrestodelcarlino.it
Autunno ducale: è record. In migliaia tra i sapori doc
"Sei a Comacchio, chiedi l’amaro Delta Antico. Beato chi lo serve, beato chi lo beve", il cartello... ► ilrestodelcarlino.it
La Scala di Milano: «Grave quel che succede alla Fenice, riguarda tutti i teatri»
«Ciò che sta accadendo al Gran Teatro La Fenice di Venezia desta forte preoccupazione e riguarda t... ► veneziatoday.it
Commercio di prodotti senza glutine, al via un corso di formazione ed aggiornamento sulla celiachia
Giovedì 30 ottobre, giovedì 13 novembre e martedì 25 novembre, dalle 14 alle 18, la sede del Dipar... ► forlitoday.it
Centro storico nel degrado. Commercianti furiosi
"Il cuore della città in ostaggio da oltre un anno. Servono presidio e responsabilità". Furiosi i c... ► ilrestodelcarlino.it
Marrone e grigio, l’abbinamento colore difficile (ma elegante) da prova ora
Non è la coppia più intuitiva della ruota cromatica, ma è tra le più sofisticate. Marrone e grigio,... ► amica.it
Fu passione fin da piccolo. La sua prima motocicletta
Una foto struggente appesa a uno striscione ieri al raduno motociclistico colpiva lo sguardo: un b... ► lanazione.it
Meteo, le previsioni in Campania per domenica 26 ottobre 2025
Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 26 ottobre ottob... ► anteprima24.it
Anni di botte alla moglie. Allontanato
MONTODINE (Cremona) Venerdì pomeriggio i carabinieri di Montodine sono andati a cercare un uomo ch... ► ilgiorno.it
Mala del Tronchetto, per la Cassazione fu associazione mafiosa
Quella che operava nel trasporto turisti e non solo, al Tronchetto di Venezia, era un'associazione... ► veneziatoday.it
La star della pallavolo. Omaggio ad Anna Danesi
Venti anni di parole, storie e volti che raccontano la Brianza. L’aula magna del liceo Zucchi ha osp... ► ilgiorno.it
Ancora vento forte sulla costa: allerta meteo gialla per mareggiate
Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana n... ► pisatoday.it
Almanacco | Domenica 26 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Domenica 26 ottobre è il 300° giorno del calendario gregoriano, mancano 66 giorni alla fine dell’a... ► pisatoday.it
Sicurezza sul lavoro, Giani propone la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende
FIRENZE – Una proposta di legge per istituire la figura del soccorritore industriale all’interno de... ► corrieretoscano.it
Intervista all’ex procuratore Menditto: “Violenza sulle donne è come la mafia, serve introdurre un nuovo reato”
Francesco Menditto, fino allo scorso settembre procuratore di Tivoli, a Fanpage.it spiega la necess... ► fanpage.it
Montopoli: ufficiale l'adesione a 'Stop alla guerra' del Gruppo Nazionale Nidi e Scuole d'infanzia
Ogni guerra è una guerra contro i bambini e le bambine per questo l'amministrazione comunale di Mo... ► pisatoday.it
DASPOta Hannoun: foglio di via da Milano e lui incita la piazza: "Attacco sionista"
Mohammad Hannoun non potrà entrare a Milano per un anno grazie a un foglio di via obbligatorio. Dop... ► iltempo.it
Bolide sparito in Germania. Sequestro da 12 milioni
Una supercar da 12 milioni di euro sparita dalla Germania è spuntata a Milano: era in bella vista d... ► ilgiorno.it
Spaccio e blitz all’alba. Un clan dalle maniere forti
Era un clan che utilizzava metodi efferati per dettare legge nel territorio, per gestire le proprie... ► ilrestodelcarlino.it
’Galet de Paciug’, il futuro è ancora incerto
Parallelamente all’inaugurazione, una settimana fa, della nuova passerella di via Lapi intitolata a... ► ilrestodelcarlino.it
Come ci sono finite tecnologie occidentali nell'industria delle armi con cui la Russia attacca l'Ucraina
Un missile Iskander ha 35 componenti prodotte da aziende europee, statunitensi e giapponesi. L'indus... ► wired.it
Solidarietà in pista per baby pazienti. Il sogno elettrico di Niko Tremolada
di Barbara Calderola PESSANO Il sogno di un go-kart elettrico per sfrecciare in corsia e regalare... ► ilgiorno.it
Quando la maternità diventa un lusso: come funziona la costosa procedura del "social freezing"
Quella di oggi è un’Italia che non fa figli, che ne fa pochi e che li fa “tardi”: l'ultimo report ... ► forlitoday.it
Cercansi volenterosi per fare l’Europa
Paolo Giacomin È sbagliato analizzare scenari internazionali guardando solo il proprio ombelico. Ma... ► quotidiano.net
Dove vedere in tv la F1 oggi, GP Messico 2025: orario gara, streming, differita TV8
Oggi, domenica 26 ottobre, andrà in scena il GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 20... ► oasport.it
Corsa a BNB: Applied DNA e CEA Industries ampliano le loro riserve in Binance Coin
Diverse società quotate stanno accumulando token BNB come asset strategico di tesoreria, mentre Best... ► periodicodaily.com
Ora solare: le lancette si spostano, l’Europa no
È di nuovo quel magico momento dell’anno in cui torniamo indietro nel tempo. No, non grazie a un bu... ► lidentita.it
Sara, la veterana del Prato: "Il mio banco qui dal debutto"
di Serena Convertino AREZZO A due mesi dal Natale è già tempo di scaldare i motori dell’evento più ... ► lanazione.it
La casa per l’autonomia è realtà. Sarà abitata da 3 ragazzi autistici
Un appartamento ad Agrate diventa simbolo di speranza. In via Rossini, dove un gruppo di famiglie e... ► ilgiorno.it
Electro System si sposta a Lugo . In 34 rischiano il trasferimento
Doccia fredda per i dipendenti della Electro System. La storica azienda cittadina, specializzata in... ► ilrestodelcarlino.it
Nata in Svizzera il 26 ottobre del 1999, l’attrice colleziona premi e ruoli che le calzano a pennello
È una Scorpione che buca lo schermo Luna Wedler, giovane attrice dalla volontà titanica. Non ci son... ► iodonna.it
Da Balenciaga a Bottega Veneta, le borse più desiderate del momento rilanciano modelli d'archivio. Amati e ricercati anche in versione second hand
Nella moda, come nella chimica, nulla si crea, nulla si distrugge. Tutto si trasforma. O, per dirla... ► iodonna.it
Campi Flegrei, notte da incubo: sciame sismico ancora in corso
È ancora in corso lo sciame sismico registrato a partire dalle ore 00:51 di oggi nell’area dei Cam... ► napolitoday.it
Puglia, elezioni regionali: tutti i candidati ELENCO Presidente, corsa a quattro. Le liste sono dodici
Circoscrizione Bari candidati regionali Puglia 2025 Decaro Bari candidati regionali Puglia 2025 Don... ► noinotizie.it
Lazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca
di Marco BaridonLazio Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido ... ► juventusnews24.com
Manovra Un nuovo vertice
Il disegno di legge di Bilancio che, approvato dal Consiglio dei ministri, avvia la prossima settim... ► quotidiano.net
'On The Road Again', Jay Wolf racconta il coraggio di rinascere nel suo nuovo album
Un album nato dalla polvere, dal dolore, ma soprattutto dalla voglia di rialzarsi. Nove brani che ... ► forlitoday.it
Calciomercato Milan, Tare tenta il doppio colpo dal Liverpool? Ecco per chi
Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe pensare a un doppio colpo in casa del Liverpool? I rossoneri... ► pianetamilan.it
Gli attori in passerella. Tra fascino e aneddoti. I big del grande schermo svelano i segreti del set
Il fascino del cinema raccontato dai suoi protagonisti. L’occasione si è presentata ieri al Teatrin... ► ilgiorno.it
Un mix di arte e tradizione. Sala comunale, si cambia
Arte e tradizione, via al concorso per decorare la Sala di Rappresentanza del municipio, dedicata a... ► ilgiorno.it
Un paese senza Internet per 4 giorni, "colpa" di una volpe
Per quattro giorni i residenti di Caponago, comune della Brianza a pochi chilometri dalla provinci... ► leccotoday.it
Minacce e stalking. Aveva approfittato della casa di un disabile: arrestato 50enne
La polizia ha arrestato un 50enne di origine tunisina con l’accusa di stalking nei confronti di un ... ► ilrestodelcarlino.it
Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexander Zverev, finale Vienna 26 10 2025 ore 14:00 circa
Jannik Sinner e Alexander Zverev di nuovo di fronte in una finale nel 2025 che si giocherà non prim... ► infobetting.com
L’ex sanatorio. Santa Corona abbandonato
Dieci anni di abbandono e degrado. Dieci anni di furti, atti di vandalismo e roghi, anche nella ch... ► ilgiorno.it
Una giovane donna ha bisogno d'aiuto: «Se qualcuno la infastidisce, chiamate le forze dell'ordine»
Una donna giovane, sui 40-45 anni, può trovarsi in difficoltà, in centro storico, e se qualcuno si... ► veneziatoday.it
“Viaggio nel mondo della birra”: ai nastri di partenza un corso di degustazione
“Viaggio nel mondo della birra”. E' il titolo di un corso di degustazione che si svolgerà a partir... ► forlitoday.it
Arrestato dopo la caccia all’uomo per evasione
I carabinieri della Compagnia di Faenza, negli ultimi giorni, hanno effettuato due arresti per evas... ► ilrestodelcarlino.it
Leggere “Malombra“ e scoprire Fogazzaro
Un bel giorno un uomo riceve un messaggio da un perfetto sconosciuto, che lo invita ad andare a cas... ► quotidiano.net
Dal Sinodo una spinta "arcobaleno"
L'invito rivolto ai vescovi a sostenere le manifestazioni contro l'omofobia, la richiesta di una ma... ► ilgiornale.it
Associazione carabinieri: ecco due e bike
Il Gruppo volontariato dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monza annuncia l’ampliamento del ... ► ilgiorno.it
Cinque in corsa per il Balbi: chi sono i candidati alla presidenza del Veneto
Chiusi i termini per presentare le coalizioni alla Corte d'Appello di Venezia, sono ufficialmente ... ► veneziatoday.it