Al "Fort Lauderdale International Boat Show" (Flibs), la più grande esposizione al mondo di barche in acqua, sono presenti i cantieri italiani, e viareggini in particolare. Da mercoledì 29 al 2 novembre alle infinite banchine della "Venezia d’America" spiccano gli yacht costruiti a Viareggio e nel suo distretto nautico, che portano il marchio più atteso, quello del made in Italy. Esattamente ciò che gli americani vogliono e ambiscono acquistare. Da notare che negli Usa al prezzo base della barca vanno sommati i dazi trumpiani al 15% oltre a tasse portuali e costi aggiuntivi vari che ne aumentano il costo totale del 20% e talvolta molto di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’"assalto" a Fort Lauderdale. Le aziende viareggine protagoniste del più grande Boat Show del mondo