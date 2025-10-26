L’ assalto a Fort Lauderdale Le aziende viareggine protagoniste del più grande Boat Show del mondo
Al "Fort Lauderdale International Boat Show" (Flibs), la più grande esposizione al mondo di barche in acqua, sono presenti i cantieri italiani, e viareggini in particolare. Da mercoledì 29 al 2 novembre alle infinite banchine della "Venezia d’America" spiccano gli yacht costruiti a Viareggio e nel suo distretto nautico, che portano il marchio più atteso, quello del made in Italy. Esattamente ciò che gli americani vogliono e ambiscono acquistare. Da notare che negli Usa al prezzo base della barca vanno sommati i dazi trumpiani al 15% oltre a tasse portuali e costi aggiuntivi vari che ne aumentano il costo totale del 20% e talvolta molto di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it
