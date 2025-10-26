L’Ascoli è pronto per il grande appuntamento. L’agguerrito derby contro la Samb non deciderà il campionato, ma di certo metterà in palio molto più di tre semplici punti. Nella sfida in campo non saranno soltanto due squadre a contendersi il successo. Su quel rettangolo verde si confronteranno storia, passione e tradizione di due città appartenenti ad un unico territorio, ma da quasi un secolo divise dalle ben note ragioni calcistiche. Da un lato il club più blasonato della regione che vorrà ribadire la propria supremazia nella disciplina sportiva del pallone. Dall’altro, invece, coloro che hanno sognato per 39 anni di tornare a misurarsi con gli odiati cugini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli vuole avvicinare l’Arezzo. Con Passeri la musica è cambiata. L’orchestra bianconera funziona e cercherà di dimostrarlo ancora