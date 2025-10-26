Medaglia di bronzo per Alessandro Niccolò Nesi, pratese e campione della panificazione. Alessandro non è un fornaio qualunque, è un "artista" del pane perché anche con questo alimento si possono realizzare piccole e grandi opere d’arte. In Francia, a Nantes, il 18 e 19 ottobre, si è tenuta la "Coupe d’Europe de la Boulangerie", importante manifestazione internazionale a cui ha partecipato la squadra italiana. I fornai italiani sono, infatti, in contatto fra loro, grazie anche alle manifestazioni fieristiche, ai corsi di aggiornamento, alle scuole di cucina. La squadra italiana era composta da Alessandro Niccolò Nesi (Prato) per la lavorazione artistica del pane, poi da Nick Ma di Brescia per il pane e Alice Buniotto di Verona, per la "viennoiserie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'artista del pane conquista l'Europa. Nesi brilla con la squadra italiana: "Il mio Burlamacco da mangiare"