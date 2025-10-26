L’Arsenal batte il Crystal Palace 1 a 0 e vola in testa alla Premier League

Risultati abbastanza sorprendenti, quelli che arrivano dalla fredda Albione, con l’Arsenal che sembra lanciato verso la tanto agognata Premier League. Arsenal in vetta: che sia l’anno buono?. L’Arsenal conquista la vetta della Premier League grazie al gol di Eze al 39?, battendo 1-0 il Crystal Palace e superando il Sunderland, ora secondo con 18 punti. La squadra di Mikel Arteta arriva a 22 punti, confermandosi in grande forma in questa fase della stagione. Il Manchester City e il Manchester United seguono a quota 16 punti, mentre il City ha pareggiato oggi contro l’Aston Villa, fermato dal gol di Cash al 19?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

