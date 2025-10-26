L’Arsenal batte il Crystal Palace 1 a 0 e vola in testa alla Premier League
Risultati abbastanza sorprendenti, quelli che arrivano dalla fredda Albione, con l’Arsenal che sembra lanciato verso la tanto agognata Premier League. Arsenal in vetta: che sia l’anno buono?. L’Arsenal conquista la vetta della Premier League grazie al gol di Eze al 39?, battendo 1-0 il Crystal Palace e superando il Sunderland, ora secondo con 18 punti. La squadra di Mikel Arteta arriva a 22 punti, confermandosi in grande forma in questa fase della stagione. Il Manchester City e il Manchester United seguono a quota 16 punti, mentre il City ha pareggiato oggi contro l’Aston Villa, fermato dal gol di Cash al 19?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terza giornata e già aria di Champions! ? Nel Girone A, l’Inter vola in testa battendo gli Young Boys, mentre il Chelsea ribalta il Celtic e resta in scia! Nel Girone B, Arsenal e Roma continuano a vincere e condividono la vetta, mentre il Panathinaikos do - facebook.com Vai su Facebook
L’Arsenal batte il Fulham con un gol di Trossard, vince la 3ª partita consecutiva in Premier League e tenta l’allungo in classifica. In attesa del Liverpool, impegnato domenica nel derby d’Inghilterra contro il Manchester United, i Gunners hanno 3 punti di vantag - X Vai su X
Conference: Shakhtar vittoria in rimonta, il Crystal Palace batte la Dinamo Kiev - Lo Shakhtar si regala una notte da sogno e in rimonta conquista tre punti contro l'Aberdeen, alla prima giornata di Conference League. Secondo gazzetta.it