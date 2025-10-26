L' Aretino si tinge di arancione | la mappa di feste e villaggi della zucca
L’autunno entra nel vivo anche nell’Aretino con una domenica ricca di iniziative in vista di Halloween 2025. Tra eventi, mercatini e laboratori creativi, sarà soprattutto la Valdichiana a recitare un ruolo da protagonista con alcune delle manifestazioni più attese dedicate alla regina di stagione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
