Da area boschiva incontrollata a percorso pedonale attrezzato e curato: ieri è stato inaugurato il vialetto che collega l’istituto tecnico agrario Luigi Castiglioni, ospitato nella storica Villa Crivelli dentro l’area dell’ex manicomio di Mombello, con le fermate dei bus all’esterno. L’intervento, frutto della collaborazione tra Provincia, Rotary Club Varedo e Seveso e istituto scolastico, ha visto il coinvolgimento diretto degli studenti. Il vialetto è stato intitolato a Paul Harris, avvocato statunitense e fondatore del Rotary International nel 1905, figura emblematica per il suo impegno nel promuovere valori di servizio, solidarietà e costruzione di comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’area boschiva diventa un percorso pedonale sicuro per gli studenti