L’appello di Mattarella | Alla violenza delle armi esiste sempre un'altra strada continuiamo a osare la pace

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, all'incontro internazionale per la pace organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Roma: "L'auspicio è che la 'scintilla di speranza' innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mattarella: violenza e conflitti incomprensibili, c'è alternativa - "E' un momento difficile e sofferto nel mondo perciò essere qui oggi è tuttaltro che fuori contesto, mentre guerre, conflitti, violenze, contrapposizoni accese intolleranze, ... Da notizie.tiscali.it

Mattarella “Social possono essere armi, bullismo va contrastato” - Il bullismo, la sopraffazione, vanno contrastati con tenacia: tanti giovani sanno che il sopruso non è ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

