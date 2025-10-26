L’appello dell’ex premier Amato su Ustica | Se qualcuno sa parli ora
“Penso a tutti coloro che, in qualsiasi ruolo, hanno vissuto la strage di Ustica e conoscono qualcosa che noi non conosciamo. Se qualcuno è arrivato a un’età avanzata come la mia, parli. E dimostri di avere una coscienza morale”. Sono parole forti quelle di Giuliano Amato, intervenuto durante il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
