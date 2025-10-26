“Avevo dieci anni quando ho vissuto la mia prima guerra. Ricordo ancora l’orrore dei corpi bruciati che dovevamo superare per metterci in salvo.” Così Evelyne Sukali, mediatrice culturale e attivista congolese, a Genova, a margine di un incontro della “Congo Week”, settimana internazionale di mobilitazione che denuncia il legame tra tecnologia e violenza nel Kivu e nell’est della Repubblica Democratica del Congo e che chiede un intervento della comunità internazionale per fermare un sistema di conflitti che dal 1996 si riaccende a fasi alterne. Le stime delle vittime variano: il Council on Foreign Relations indica circa sei milioni dal 1996 a oggi, ma altre stime arrivano a dieci milioni di morti e molti più sfollati interni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’appello alla Ue per fermare la guerra in Congo: “Riveda gli accordi col Ruanda per una filiera sostenibile del coltan”