L’appello alla Ue per fermare la guerra in Congo | Riveda gli accordi col Ruanda per una filiera sostenibile del coltan
“Avevo dieci anni quando ho vissuto la mia prima guerra. Ricordo ancora l’orrore dei corpi bruciati che dovevamo superare per metterci in salvo.” Così Evelyne Sukali, mediatrice culturale e attivista congolese, a Genova, a margine di un incontro della “Congo Week”, settimana internazionale di mobilitazione che denuncia il legame tra tecnologia e violenza nel Kivu e nell’est della Repubblica Democratica del Congo e che chiede un intervento della comunità internazionale per fermare un sistema di conflitti che dal 1996 si riaccende a fasi alterne. Le stime delle vittime variano: il Council on Foreign Relations indica circa sei milioni dal 1996 a oggi, ma altre stime arrivano a dieci milioni di morti e molti più sfollati interni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
