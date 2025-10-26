L’anteprima della seconda stagione di Dragonero I Paladini a Lucca Comics & Games 2025

Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di  Sergio Bonelli Editore, è lieta da annunciare che  a Lucca Comics & Games 2025  sarà presentato in  anteprima esclusiva il primo episodio della seconda stagione di DRAGONERO – I PALADINI, la serie animata tratta dal fumetto fantasy creato da  Luca Enoch  e  Stefano Vietti. La presentazione avverrà il giorno  sabato 1 novembre alle ore 10.30   all’Auditorium San Girolamo. La conduzione dell’evento sarà di  Maurizio Merluzzo, il doppiatore e youtuber che ha dato la voce a Vondhur, il “cattivo” di questa seconda stagione. Dragonero – I Paladini  è la  prima serie italiana di animazione fantasy, una coproduzione internazionale realizzata da  Sergio Bonelli Editore  con  Rai Kids  e  PowerKids. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

