L’anteprima della seconda stagione di Dragonero I Paladini a Lucca Comics & Games 2025
Bonelli Entertainment, il braccio produttivo di Sergio Bonelli Editore, è lieta da annunciare che a Lucca Comics & Games 2025 sarà presentato in anteprima esclusiva il primo episodio della seconda stagione di DRAGONERO – I PALADINI, la serie animata tratta dal fumetto fantasy creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. La presentazione avverrà il giorno sabato 1 novembre alle ore 10.30 all’Auditorium San Girolamo. La conduzione dell’evento sarà di Maurizio Merluzzo, il doppiatore e youtuber che ha dato la voce a Vondhur, il “cattivo” di questa seconda stagione. Dragonero – I Paladini è la prima serie italiana di animazione fantasy, una coproduzione internazionale realizzata da Sergio Bonelli Editore con Rai Kids e PowerKids. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Argomenti simili trattati di recente
