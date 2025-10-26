L’angelo e l’inganno La battaglia per la memoria sullo 007 che cambiò la guerra dello Yom Kippur

Per oltre cinquant’anni, il nome di Ashraf Marwan è stato circondato da un’aura quasi mitica nei corridoi dell’intelligence israeliana. Consigliere personale del presidente egiziano Anwar Sadat, genero di Gamal Abdel Nasser e uomo d’affari cosmopolita, Marwan è stato per decenni celebrato come “l’Angelo”: la fonte che avrebbe salvato Israele dall’annientamento nel 1973. A lui, raccontano le memorie di ex funzionari, l’intero establishment israeliano avrebbe affidato la propria fiducia. Ma un’inchiesta pubblicata da due giornalisti israeliani, Ronen Bergman e Yuval Robovitz, sul quotidiano Yedioth Ahronoth, getta un’ombra lunga e inquietante: e se l’Angelo fosse stato in realtà la lama affilata della più sofisticata operazione di disinformazione della storia moderna del Medio Oriente? Un agente o un doppio gioco?. 🔗 Leggi su It.insideover.com

