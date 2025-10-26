Lando Norris conquista la pole in Messico davanti a Leclerc e a Hamilton! Antonelli in terza fila

Lando Norris ha conquistato la pole-position del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico, il pilota della McLaren è stato protagonista di un time-attack sensazionale, meritandosi la p.1 col crono di 1:15.586. Perfetta la gestione del giro del britannico, ben supportato da una vettura molto bilanciata. Alle sue spalle ottima la prestazione di entrambe le Ferrari. Ci ha provato il monegasco Charles Leclerc a far saltare il banco, occupando la prima posizione provvisoria dopo il primo tentativo nella Q3. Norris poi ha tirato fuori il coniglio dal cilindro e per Charles un’ottima piazza d’onore a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lando Norris conquista la pole in Messico davanti a Leclerc e a Hamilton! Antonelli in terza fila

