Landini ridotto a rincorrere l’Usb nella gara agli scioperi sulla manovra

Laverita.info | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Corteo anti legge di bilancio. La Cgil ha perso la spinta propulsiva su Gaza e ci riprova con l’economia: possibili chiusure contro le norme del governo. Ma gli autonomi l’hanno preceduta: serrata il 28 novembre. 🔗 Leggi su Laverita.info

landini ridotto a rincorrere l8217usb nella gara agli scioperi sulla manovra

© Laverita.info - Landini ridotto a rincorrere l’Usb nella gara agli scioperi sulla manovra

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Landini Ridotto Rincorrere L8217usb