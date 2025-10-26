Landini attacca il Governo | Una truffa ai danni dei lavoratori

Il leader della CGIL, Landini guida la manifestazione “Democrazia al lavoro” a Roma e avverte l’esecutivo: “Se la manovra non cambia, pronti allo sciopero generale”. Fonte foto: CGIL Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha lanciato un duro attacco al governo Meloni durante la manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, che ha visto oltre 200mila persone sfilare da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni. Al centro della protesta, la manovra economica 2025, definita da Landini “una truffa ai danni dei lavoratori e dei pensionati”. “Nel governo sono tutti d’accordo quando si colpiscono i più deboli”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Landini attacca il Governo: “Una truffa ai danni dei lavoratori”

