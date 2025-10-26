L’amante di Chiara Poggi… Garlasco la rivelazione sulla vita privata cambia la storia del caso

La riapertura del caso Garlasco continua a tenere banco, tra nuovi sviluppi investigativi e clamorose dichiarazioni che gettano ombre su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi vent’anni. Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, le recenti mosse della Procura di Pavia hanno riacceso i riflettori sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane trovata morta il 13 agosto 2007 nella sua villetta di via Pascoli. Le nuove indagini, avviate a seguito di elementi emersi negli ultimi mesi, hanno portato a un inatteso colpo di scena: l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico di Stasi e all’epoca frequentatore abituale del gruppo di Chiara. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

