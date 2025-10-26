L’allarme della Bank of England sull’impatto finanziario dell’intelligenza artificiale
L’ Intelligenza artificiale? Può essere l’abilitatrice di un processo “dieci volte più grande della rivoluzione industriale e forse dieci volte più veloce”, come ha dichiarato il Ceo di Google DeepMind e Premio Nobel per la Chimica 2024 Demis Hassabis, ma pone parimenti dei rischi sul piano gestionale, sia per gli impatti sulla stabilità degli investimenti in conto capitale (Capex) sia per le ricadute per il sistema finanziario. Parola della Bank of England, che in un’approfondita ricerca ha voluto mettere in fila molte prospettive macroeconomiche legate al settore. Le dinamiche trasformative dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com
