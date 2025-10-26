L’AIA conferma | non c’era rigore per il Napoli Puniti Mariani e il guardalinee Bindoni
Il discusso rigore fischiato da Mariani al Napoli ha scatenato un’ondata di proteste, culminata con l’ammissione ufficiale dell’AIA: “Il penalty non andava assegnato.” Tutto è nato dopo un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo che ha portato l’arbitro Mariani a concedere un rigore in favore del Napoli. Una decisione che ha subito acceso gli animi – in campo e fuori – con i giocatori dell’Inter increduli e Cristian Chivu costretto a gestire la tensione sin dalle prime battute. Nel post partita è intervenuto anche Beppe Marotta, che ha espresso con fermezza il disappunto della società nerazzurra, sottolineando come “ errori del genere condizionano l’andamento di una gara così delicata”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
