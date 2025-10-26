L’Agorà della psicologia in Statale Cittadini a lezione con gli esperti E nascono due lauree magistrali
"L’università deve formare i giovani ma essere anche un punto di riferimento culturale per tutti i cittadini": nasce con questo obiettivo l’ “Agorà della Psicologia“ alla Statale di Milano, che ha appena aperto due nuovi corsi di laurea magistrale dedicati sempre all’ambito psicologico, che si aggiungono al corso di laurea triennale inaugurato un anno fa e che ha raggiunto oltre mille richieste di iscrizione. L’Agorà della Psicologia è un progetto aperto alla cittadinanza, che parte dal concetto della “polis greca”, una piazza aperta dove i cittadini possano ampliare le proprie conoscenze e coltivare il dialogo, sempre sulla base di sensibilità culturale e rigore scientifico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
