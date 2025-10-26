Lago di Barcis | spesi 12 milioni per lo sghiaiamento senza risolvere nulla

Se non proprio gettati al vento ci si va quasi vicino. Sono gli ultimi sette milioni di euro che la Regione, nei giorni scorsi, ha stanziato per lo sghiaiamento del lago di Barcis e dei suoi affluenti che lo caricano di acqua, ma anche di terra, sassi e massi alzandone il livello e creando, in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it