L' Agenzia che controlla la sanità e cambia direttori ogni anno

Milanotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorsi 10 anni da quando è nata l’Agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo (Acss). Era il 2015 e il presidente della Regione era il leghista Roberto Maroni. A volere la creazione di questa realtà sono stati i partiti di opposizione, in particolare il Pd. Oggi l’Agenzia di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

