Ladri Louvre come sono stati presi? Oggetti abbandonati 150 prelievi di Dna e un sospetto complice

Il lavoro della polizia scientifica ha svolto un ruolo determinante nell'identificazione dei sospetti ladri del Louvre, secondo una fonte degli inquirenti che ha parlato a Bfm Tv.

