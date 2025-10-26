Ladri di pneumatici in azione | automobili lasciate sui mattoni Danni per migliaia di euro

Imola, 26 ottobre 2025 – Ladri pneumatici in azione con almeno cinque colpi accertati anche se le forze dell’ordine non escludono che, nelle prossime ore, possano scattare ulteriori denunce. A finire nel mirino sono stati alcuni veicoli di gamma medio-alta, segno che a colpire è stata sicuramente una banda di ’professionisti’. Insomma, i ladri avevano le idee ben chiare, anche sulle zone della città dove colpire. Nel mirino sono finiti infatti il parcheggio di via Tiro a Segno, la Pedagna, il quartiere Cappuccini, oltre che la zona residenziale che si affaccia dietro alla stazione ferroviaria. Ad accorgersi dei colpi messi a segno sono stati, ieri mattina, gli stessi automobilisti che hanno trovato il loro veicolo appoggiato sui mattoni e gli pneumatici – con tanto di cerchioni di valore – svaniti nel nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

