L’acqua bene pubblico La battaglia vincente dei tre sindaci al fronte Ora tutti convergono

Il 23 ottobre era stato il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi a rilanciare il tema "acqua bene comune": "Più di un anno fa abbiamo scelto di dire che l’acqua deve restare pubblica, che i servizi locali devono essere governati nell’interesse delle comunità. Allora sembrava una battaglia di pochi. Oggi è diventata una battaglia di tutti. È la prova che quando la politica sa anticipare il futuro, la società la riconosce". Poi c’è stato, in scia, il segretario dem pratese Marco Biagioni: "Acqua pubblica e futuro multiutility sono temi fondamentali per il prossimo congresso" ha detto a La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

