La Volta Buona ospiti della settimana da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre

361magazine.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a  La Volta Buona, il programma condotto da  Caterina Balivo, in onda su  RAI1  alle 14.00 da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.. Le interviste “one to one” condotte dalla padrona di casa offriranno come sempre ritratti autentici e inediti di volti amati dal pubblico. Martina Stella, attualmente in scena con il musical  Cantando sotto la pioggia, si racconterà tra carriera, maternità e nuovi progetti.  Cesare Bocci  e  Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro della commedia  Indovina chi viene a cena, tratta dal film cult interpretato da  Katharine Hepburn e Spencer Tracy, torneranno insieme sul divano arancione del pomeriggio di Rai 1 per condividere aneddoti e curiosità sul loro sodalizio artistico e umano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

la volta buona ospiti della settimana da luned236 27 a venerd236 31 ottobre

© 361magazine.com - La Volta Buona, ospiti della settimana da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre

Scopri altri approfondimenti

volta buona ospiti settimanaLa Volta Buona, ospiti della settimana da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre - Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su RAI1 alle 14. 361magazine.com scrive

volta buona ospiti settimanaLa Volta Buona, anticipazioni e gli ospiti della prossima settimana: Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, Alessandra Mussolini, Martina Stella - Nuova settimana ricca di emozioni, storie e grandi protagonisti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in ... msn.com scrive

volta buona ospiti settimanaLa volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 al 31 ottobre - Settimana in compagnia di nuovi ospiti a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025 alle 14 su ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Volta Buona Ospiti Settimana