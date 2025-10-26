La Visione di Soriano | successo a Bolzano per l’evento della Wine and Food Academy alla Pasticceria Malavenda 1872
Grande successo per l’evento “La Visione di Soriano: un ponte di fede tra Bolzano e Soriano Calabro”, organizzato dalla Wine and Food Academy APS alla storica Pasticceria Malavenda 1872. L’iniziativa rientra nel calendario 202526 della Academy, fondata a Parma nel 2016, che promuove la cultura enogastronomica e sostiene la candidatura UNESCO della cucina italiana. La serata ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e appassionati d’arte e cultura, celebrando il legame artistico e spirituale tra Bolzano e il borgo calabrese. Al centro dell’incontro l’opera “La Visione di Soriano”, custodita nella Chiesa dei Domenicani di Bolzano, simbolo di una storia che attraversa secoli e territori diversi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altre letture consigliate
La Città Identitaria di Soriano Calabro e Bolzano: due comunità ai due estremi dell'Italia unite da un’opera straordinaria: la Visione di Soriano, custodita nella Chiesa dei Domenicani del capoluogo altoatesino. Leggi l’articolo - facebook.com Vai su Facebook
La Visione di $Soriano: un ponte di fede e cultura tra $Bolzano e Soriano Calabro calabriadirettanews.com/2025/10/24/la-… via @CDNewsCalabria - X Vai su X
“La Visione di Soriano”: l’arte del Guercino unisce Bolzano e la Calabria in un ponte di fede e cultura - Alto Adige un importante appuntamento per celebrare il legame artistico e spirituale con la cittadina vibonese, nel segno del capolavoro ... Come scrive ilvibonese.it
Un ponte di fede tra Bolzano e Soriano Calabro - Oggi pomeriggiio alle 19, la Pasticceria Malavenda 1872 di Bolzano ospiterà un evento di grande valore culturale e simbolico, promosso dall’Associazione ... Si legge su msn.com