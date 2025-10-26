La Virtus Aversa batte la bestia nera Pordenone ed è a punteggio pieno
La bestia nera prima o poi deve essere battuta. Dopo 7 ko consecutivi dal 2023 ad oggi, la Virtus Aversa riesce a battere la Tinet Prata di Pordenone spinta da un PalaJacazzi commovente. Un tifo pazzesco dal primo all’ultimo punto ha spinto la squadra del presidente Sergio Di Meo a battere una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
