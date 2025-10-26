La via consolare che da Roma arriva a Rieti la risposta del cruciverba

Tra gli appassionati di enigmistica, una delle domande più ricorrenti nei cruciverba dedicati alla storia e alla geografia dell’Italia antica è: “La via consolare che da Roma arriva a Rieti”. La risposta corretta è Salaria. La Via Salaria è una delle più antiche strade consolari romane, il cui nome deriva dal latino sal, “sale”. Questa via aveva infatti un ruolo fondamentale nei commerci dell’epoca: collegava le saline della costa adriatica con Roma, permettendo il trasporto di questo prezioso bene lungo tutto il percorso. Originariamente, la Salaria partiva da Roma, attraversava la Sabina, toccava località come Rieti e Ascoli Piceno, fino ad arrivare al mare Adriatico, nei pressi di Porto d’Ascoli. 🔗 Leggi su Funweek.it