La turbolenza il motore fuori uso e mezz' ora di buio | terrore sul volo Dublino-Ny
Momenti di autentico terrore per i passeggeri a bordo del volo transatlantico Delta Air Lines DL45, finito al buio a causa di un guasto al motore. Per più di trenta minuti le persone che stavano viaggiando sull'aereo non hanno saputo quale sarebbe stato il loro destino, e hanno temuto il peggio. I fatti, stando a quanto riferito dalla stampa internazionale, si sono verificati martedì scorso. Il volo della Delta era partito da Dublino e si stava dirigendo all'aeroporto JFK di New York quando, secondo le varie testimonianze, si sarebbe imbattuto in una violenta turbolenza. Il velivolo ha iniziato a sussultare e a tremare, scatenando il panico fra i passeggeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
