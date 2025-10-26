La tragedia di Mattia morto a 17 con la moto | venerdì la gioia del gol in campo ieri lo scontro fatale mentre andava dai nonni a Rotella

ROTELLA Era uscito di casa per andare a casa dei nonni, non poteva sapere che aveva un appuntamento con un tragico destino. Ancora sangue sulle strade e una vita spezzata troppo presto. Mattia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La tragedia di Mattia, morto a 17 con la moto: venerdì la gioia del gol in campo, ieri lo scontro fatale mentre andava dai nonni a Rotella

