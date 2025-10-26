La Thuile tragedia in casa | due anziani coniugi trovati morti per il monossido di carbonio

I primi accertamenti svolti nella casa, che si trova nella frazione di Buic di La Thuile, avrebbero rivelato la presunta fuoriuscita di fumo dalla canna fumaria, che si sarebbe sganciata dalla sua sede, provocando quindi la dispersione di monossido di carbonio all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Thuile, tragedia in casa: due anziani coniugi trovati morti per il monossido di carbonio

