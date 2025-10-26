La Ternana ferma in casa la capolista Arezzo Fere avanti poi il gol dell’ex punisce i rossoverdi

TERNANA 1 AREZZO 1 TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo (35’ st Bianay), Proietti (15’ st McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Garetto; Dubickas (35’ st Orellana), Ferrante (15’ st Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Leonardi, Brignola, Maestrelli, Meccariello, Biondini, Durmush. All.: Liverani. AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Tito (43’ st Righetti); Iaccarino, Guccione (26’ st Ravasio), Chierico (15’ st Mawuli); Pattarello, Cianci (43’ st Gigli), Tavernelli (15’ st Varela). In panchina: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Dell’Aquila. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ternana ferma in casa la capolista Arezzo. Fere avanti, poi il gol dell’ex punisce i rossoverdi

Argomenti simili trattati di recente

I cinque punti fermi della Regione, la conferma della telefonata con la proprietà della Ternana. «A breve incontrerò Claudia Rizzo» #terni #umbria #clinica #Ternana #calcio #chiarezza - facebook.com Vai su Facebook

$Stadio- $clinica a $Terni. La $Regione: «Cinque punti fermi. A breve incontro con la $Ternana» umbriaon.it/stadio-clinica… $Umbria $politica $sport $sanità - X Vai su X

La Ternana in casa della capolista: "Sarà un banco di prova importante" - Il tecnico Liverani e la gara di oggi sul campo del Ravenna (ore 15): "Così vedremo a che punto siamo" I rossoverdi, rilanciati da 10 punti in 4 gare, fanno visita alla sorprendente capolista Ravenna. Riporta lanazione.it

DIRETTA/ Ravenna Ternana (risultato finale 1-0): la decide Rrapaj! (27 settembre 2025) - Per la squadra neopromossa è stato un avvio di stagione davvero straordinario: abbiamo infatti avuto cinque vittorie in sei partite – unica sconfitta a Forlì – quattro successi consecutivi con il ... Secondo ilsussidiario.net

Il Pescara domenica in casa della capolista Modena - Dopo la prima vittoria della stagione (con l'Empoli), per il Pescara arriva domani una verifica importante sul campo della capolista Modena. Secondo ansa.it