La tenera dedica social della moglie di Chivu per il suo compleanno | L’unica…
Moglie di Chivu. Essere l’allenatore dell’Inter significa convivere ogni giorno con pressioni, critiche e aspettative altissime. Lo sa bene Cristian Chivu, che oggi spegne 45 candeline, nel pieno di una sfida professionale e personale tra le più impegnative della sua carriera. Il compleanno del tecnico nerazzurro arriva all’indomani della sconfitta di Napoli, ma anche dopo una prestazione di carattere in conferenza stampa, dove Chivu ha saputo gestire con eleganza le provocazioni di Antonio Conte, autore di dichiarazioni tutt’altro che leggere nei confronti dell’Inter. Mentre il campo ha regalato un pomeriggio amaro ai tifosi interisti, la risposta del tecnico rumeno fuori dal rettangolo di gioco è stata da vero leader. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Gli auguri speciali della moglie a Cristian Chivu: “L’unica foto scattata insieme dice tutto” - La moglie dell'allenatore dell'Inter gli ha augurato buon compleanno anche sui social con una dedica tenerissima. Riporta msn.com