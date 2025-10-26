La striscia positiva della Tezenis si interrompe a Bologna contro la Fortitudo

Veronasera.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è interrota sabato al Pala Dozza, contro la Fortitudo Bologna, la striscia di vittorie della Tezenis Verona in Serie A2. Nella prima fase di gara le difese hanno prevalso sugli attacchi, che hanno faticato a costruire buoni tiri, mentre nel secondo tempo la Scaligera è riuscita a mettere la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Prosegue la striscia positiva per Star Italia Spa: la notizia parla chiaro - è un esempio concreto di come un’azienda italiana possa costruire una striscia positiva di successi, distinguendosi in un settore competitivo come quello ... Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Striscia Positiva Tezenis Interrompe