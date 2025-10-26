La striscia positiva della Tezenis si interrompe a Bologna contro la Fortitudo
Si è interrota sabato al Pala Dozza, contro la Fortitudo Bologna, la striscia di vittorie della Tezenis Verona in Serie A2. Nella prima fase di gara le difese hanno prevalso sugli attacchi, che hanno faticato a costruire buoni tiri, mentre nel secondo tempo la Scaligera è riuscita a mettere la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
4 SU 4! La #DR1 Algarve continua la striscia positiva battendo in casa al Palatellene l’Atletico San Lorenzo. Grande prestazione del nostro top scorer Federico Pirozzi, autore di una prova da incorniciare! Bumaye - facebook.com Vai su Facebook
Pistoia interrompe la striscia positiva della Sebastiani: amarantocelesti ko al PalaSojourner 73-88 | FOTO - X Vai su X
Prosegue la striscia positiva per Star Italia Spa: la notizia parla chiaro - è un esempio concreto di come un’azienda italiana possa costruire una striscia positiva di successi, distinguendosi in un settore competitivo come quello ... Come scrive milanofinanza.it