La strage silenziosa nelle campagne italiane | più di 100 agricoltori muoiono ogni anno schiacciati dai trattori per colpa di una legge ferma da 10 anni

È piuttosto raro che i trattori finiscano sotto i riflettori mediatici. Gli esempi più recenti sono la strage di Castel d'Azzano, dove hanno perso la vita tre carabinieri, o le proteste degli agricoltori che hanno infiammato l'Europa lo scorso anno. Ma lontano dalle prime pagine dei giornali, c'è una strage silenziosa che si consuma nelle campagne italiane. Da diverso tempo ormai, oltre cento persone muoiono ogni anno schiacciate dai propri mezzi agricoli, spesso ribaltati su un terreno scosceso. Una tragedia in gran parte evitabile, se solo i governi che si sono succeduti avessero applicato una legge scritta nel 2015, ma la cui entrata in vigore continua a essere rinviata anno dopo anno.