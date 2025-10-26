La strada killer dove è morto Umberto Carieri e dove i cittadini hanno paura di camminare

Il quartiere è ancora sotto choc per la morte di Umberto Carieri, l’uomo di 71 anni investito mentre tornava a casa. I residenti parlano di “tragedia annunciata” per quella strada, la via Borsa a Monza, che è sempre più un’autostrada.La tragedia vicino a casaUmberto Carieri mercoledì sera stava. 🔗 Leggi su Monzatoday.it