La ' Storia' di Olivetti al Villaggio dei Ragazzi

Casertanews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto presso lo storico Istituto Tecnico del Villaggio dei Ragazzi il primo appuntamento della serie di incontri denominata “I Sabati del Villaggio”, un’iniziativa promossa e organizzata dal Museo Dinamico della Tecnologia Adriano Olivetti. L’evento era specificamente rivolto agli studenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

