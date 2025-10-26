la storia di elma e erol i due fratelli che sono diventati genitori nello stesso giorno

Conegliano (Treviso), 26 ottobre 2025 – Una giornata davvero speciale quella vissuta nella struttura ospedaliera di Conegliano. Nel reparto ostetrico Elma e Erol, due fratelli, hanno potuto condividere l'emozione dell'arrivo di un figlio nello stesso giorno e nello stesso reparto ospedaliero. Un fatto raro, tanto che la stessa Ulss 2 marca trevigiana ne ha dato notizia, vista l’eccezionalità della doppia nascita. I due fratelli, quindi, ha visto Elma partorire il piccolo Hadi, un maschietto di 4 chili 288 grammi, mentre il fratello Erol è diventato papà di Linanur, una femminuccia di 3 chili e 671 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

