La storia del sindaco Mario Mantovan eletto grazie ai voti del suo cane Thor | il Tar li conferma
Rovigo, 26 ottobre 2025 – Si chiama Thor, come il dio germanico del tuono, è figlio di Angelina Jolie è di Moito. Almeno così è scritto nel pedigree. Guarda, nonostante non sia proprio un gigante, tutti un po’ dall’alto, come sapesse qualcosa che è ignoto ai più. E’ lui la spina nel fianco dei rivali politici di Mario Mantovan, primo cittadino a Porto Viro. Prima, quando era all’opposizione, con il naso puntato contro le magagne del paese del Delta del Po, provincia di Rovigo. Adesso che gli ha tirato la volata elettorale, con la sua simpatia qualche consenso in più gli ha portato, e soprattutto quei voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La storia di Mamdani, candidato sindaco di New York, ci mostra una cosa importante: l’immaginazione politica può tornare a essere una cosa di sinistra.Le storie recenti di chi è riuscito ad andare oltre l’esistente. Un'intervista a Luciana Grosso, autrice di “Mam - facebook.com Vai su Facebook
La storia dell'ex sindaco di Norcia, colpevole del “reato di agire” dopo il sisma del 2016 di @ErmesAntonucci - X Vai su X
La storia del sindaco Mario Mantovan, eletto grazie ai voti del suo cane Thor: il Tar li conferma - Rovigo, 26 ottobre 2025 – Si chiama Thor, come il dio germanico del tuono, è figlio di Angelina Jolie è di Moito. Scrive ilrestodelcarlino.it
L’incontro di Mario Mantovan con il suo cane Thor - Quando l’ho comprato il proprietario dell’allevamento mi ha detto ’Prova questo cane’. ilrestodelcarlino.it scrive
Cos’è questa storia del sindaco di Porto Viro Mario Mantovan eletto grazie ai voti al suo cane - La quarta sezione del Tar del Veneto ha respinto il ricorso che contestava la legittimità della vittoria di Mario Mantovan, eletto sindaco di Porto Viro ... Riporta fanpage.it