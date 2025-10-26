La storia del sindaco Mario Mantovan eletto grazie ai voti del suo cane Thor | il Tar li conferma

Rovigo, 26 ottobre 2025 – Si chiama Thor, come il dio germanico del tuono, è figlio di Angelina Jolie è di Moito. Almeno così è scritto nel pedigree. Guarda, nonostante non sia proprio un gigante, tutti un po’ dall’alto, come sapesse qualcosa che è ignoto ai più. E’ lui la spina nel fianco dei rivali politici di Mario Mantovan, primo cittadino a Porto Viro. Prima, quando era all’opposizione, con il naso puntato contro le magagne del paese del Delta del Po, provincia di Rovigo. Adesso che gli ha tirato la volata elettorale, con la sua simpatia qualche consenso in più gli ha portato, e soprattutto quei voti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

