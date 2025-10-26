La storia del Museo del Ciclismo del Ghisallo tra la fede e i cimeli dei campioni nel luogo più amato dai ciclisti

Il Museo del ciclismo a Ghisallo è meta di appassionati del mondo della bici e del ciclismo e di campioni attuali e del passato del ciclismo. "Quest’anno abbiamo avuto la grandissima campionessa Nicole Cook, che ci ha donato le sue tre maglie vincenti del Giro d’Italia, Mondiale ed Olimpiade e ci ha prestato (per ora) la bicicletta con cui ha vinto il Giro d’Italia", ha detto a Fanpage.it, il presidente Antonio Molteni. 🔗 Leggi su Fanpage.it