La sinistra abbandonata dal popolo si fa eleggere direttamente da Dio

Laverita.info | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ristampata l’opera del filosofo Michael Walzer: da liberal, collegò il senso di superiorità progressista all’influenza del messianismo puritano. È la logica ispiratrice del woke. E di Elly Schlein, che considera la destra un «pericolo». 🔗 Leggi su Laverita.info

la sinistra abbandonata dal popolo si fa eleggere direttamente da dio

© Laverita.info - La sinistra abbandonata dal popolo si fa eleggere direttamente da Dio

