La settimana di Dossier | il caso delle spese pazze all' Izs le dieci imprese più ricche di Carini

All'Istituto zooprofilattico sperimentale di Sicilia esplode il caso delle spese della direttrice generale. Viaggi, cene, auto elettriche e una carta di credito aziendale usata “senza regole”: il cda parla di “poca trasparenza negli atti”, mentre il collegio dei revisori chiede chiarimenti a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cosa fare a Milano, nel weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre Gli eventi del fine settimana di Milano e del Sud-Est, selezionati da 7Giorni e Dossier Cultura #MilanoWeekend #EventiMilano #CosaFareAMilano #MilanoCultura #WeekendADMilano - facebook.com Vai su Facebook

La mappa della 'Ndrangheta a Roma. Chi è l'uomo delle cucine sparite. ASCOLTA il podcast sui Dossier di questa settimana https://ift.tt/5YFJxpH - X Vai su X

«I miei figli, adulti e con un lavoro, vivono con me. Ho chiesto 90 euro a settimana per aiutare con le spese, ma mi hanno ricattata» - L'indipendenza economica è certamente una condizione favorevole e necessaria. Secondo leggo.it

Casa, quanto ci costa mantenerla - L’amore degli italiani per la casa resta immutato, le spese per mantenerla invece continuano a salire. tg24.sky.it scrive

Caso Todde, 'non ho sostenuto direttamente spese elettorali' - "La tutela del mio diritto soggettivo è stata affidata al ricorso davanti al giudice civile del tribunale di Cagliari". Secondo ansa.it