La settimana di Dossier | i pericoli della piazza che ha inghiottito Marianna e la top ten delle imprese ricche di Favara

Agrigentonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Agrigentino è impreparato ai nubifragi. Dossier aveva già spiegato il perché e tracciato la mappa delle zone a rischio alluvione. Adesso, dopo quanto è successo a Favara, spiega cosa rende pericolosa la piazza dove è stata inghiottita Marianna Bello. Con in mano i dati rilevati dalla stazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Borse, settimana positiva per Piazza Affari (+1,4%) al traino di Mps e Mediobanca - Protagonisti dell’ottava la politica monetaria, con la Bce che come atteso ha lasciato ... Come scrive ilsole24ore.com

Banconote false on line, bagni senza fogna e tanto altro. ASCOLTA il podcast sui Dossier di questa settimana - La puntata speciale di RomaTodaily, il podcast di RomaToday, che illustra le inchieste della settimana della sezione Dossier. Lo riporta romatoday.it

Stellantis domina la settimana di Piazza Affari. Bene moda e telecomunicazioni, crolla Mediobanca - L'azienda guidata dal nuovo ad Antonio Filosa si è mostrata solida sul listino di Piazza Affari, chiudendo la settimana in rialzo del 13,78% ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Settimana Dossier Pericoli Piazza