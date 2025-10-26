La settimana di Dossier | i pericoli della piazza che ha inghiottito Marianna e la top ten delle imprese ricche di Favara
L'Agrigentino è impreparato ai nubifragi. Dossier aveva già spiegato il perché e tracciato la mappa delle zone a rischio alluvione. Adesso, dopo quanto è successo a Favara, spiega cosa rende pericolosa la piazza dove è stata inghiottita Marianna Bello. Con in mano i dati rilevati dalla stazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Cosa fare a Milano, nel weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre Gli eventi del fine settimana di Milano e del Sud-Est, selezionati da 7Giorni e Dossier Cultura #MilanoWeekend #EventiMilano #CosaFareAMilano #MilanoCultura #WeekendADMilano - facebook.com Vai su Facebook
La mappa della 'Ndrangheta a Roma. Chi è l'uomo delle cucine sparite. ASCOLTA il podcast sui Dossier di questa settimana https://ift.tt/5YFJxpH - X Vai su X
Borse, settimana positiva per Piazza Affari (+1,4%) al traino di Mps e Mediobanca - Protagonisti dell’ottava la politica monetaria, con la Bce che come atteso ha lasciato ... Come scrive ilsole24ore.com
Banconote false on line, bagni senza fogna e tanto altro. ASCOLTA il podcast sui Dossier di questa settimana - La puntata speciale di RomaTodaily, il podcast di RomaToday, che illustra le inchieste della settimana della sezione Dossier. Lo riporta romatoday.it
Stellantis domina la settimana di Piazza Affari. Bene moda e telecomunicazioni, crolla Mediobanca - L'azienda guidata dal nuovo ad Antonio Filosa si è mostrata solida sul listino di Piazza Affari, chiudendo la settimana in rialzo del 13,78% ... Lo riporta adnkronos.com