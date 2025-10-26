La settimana di Dossier | i pericoli della piazza che ha inghiottito Marianna e la top ten delle imprese ricche di Favara

L'Agrigentino è impreparato ai nubifragi. Dossier aveva già spiegato il perché e tracciato la mappa delle zone a rischio alluvione. Adesso, dopo quanto è successo a Favara, spiega cosa rende pericolosa la piazza dove è stata inghiottita Marianna Bello. Con in mano i dati rilevati dalla stazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it