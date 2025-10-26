Questa è la storia di una di noi. come cantava Celentano, in versione femminile però, in quanto la protagonista di questo racconto si chiama Valentina Galasso, senese di origine, ma da alcuni anni trapiantata nel fiorentino, dove ha trovato la sua dimora musicale. Da pochi giorni è uscito nel web il video del suo singolo, di cui va molto fiera: "Con questo brano, so di aver fatto la cosa giusta per me stessa – afferma la cantante senese, contradaiola del Nicchio – e lo farò ogni volta che lo sentirò, perché decido sempre in base a quello che sento, non a quello che vedo. Sono una persona riservata e se una canzone può far stare bene anche altre persone, allora perché non pubblicarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La seconda vita di Lavù. Il richiamo della musica più forte di due lauree e un lavoro all'estero