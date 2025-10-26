La scuola d’autore compie 70 anni | Un faro ai piedi del Monte Stella Resta un ponte tra le generazioni

di Simona Ballatore e Marianna Vazzana MILANO Una scuola d’autore ai piedi del Monte Stella, che dopo 70 anni è ancora il faro di un quartiere e un punto d’incontro tra generazioni, riaperta dopo una chiusura forzata durata due anni: è la primaria Martin Luther King di piazza Santa Maria Nascente, parte dell’Istituto comprensivo Luigi Cadorna. "Molti nonni che accompagnano oggi i loro nipotini sono i primi alunni sedutisi sui banchi negli anni ’50", dice Armando Crema, presidente del Comitato per le Arti al QT8, realtà di quartiere che ha organizzato la duegiorni “Il passato che costruisce il futuro”, incontro e mostra in occasione del settantesimo anniversario del plesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

