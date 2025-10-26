la sba incrocia una big costone siena al palaestra

AREZZO La Scuola Basket Arezzo vuole rialzare la testa dopo la sconfitta di San Miniato, ma la quinta giornata non propone certo una sfida facile alla compagine sponsorizzata Centro Tecnico BM: al Palasport Estra arriva infatti la Vismederi Costone Siena, capolista a punteggio pieno della Division C di serie B interregionale. La formazione senese ha il morale alle stelle dopo la vittoria nel derby stracittadino dello scorso turno contro la Virtus. In estate ha confermato coach Belletti in panchina si è rinforzata con giocatori di prima fascia per questo campionato, tra cui anche l’ex Sba Andrea Zocca e l’ala Dario Masciarelli, miglior realizzatore della squadra con 16,3 punti a partita, seguito dal confermato Ferdinando Nasello con 11. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

