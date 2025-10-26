La Sammaurese deve svoltare Ma oggi sarà nella tana del Teramo
Non è stata una settimana facile quella che sta finendo in casa Inter SM Sammaurese. Dopo la sconfitta interna subita domenica scorsa con la Vigor Senigallia c’è stato da affrontare il fatto che Francesco Casolla ha fatto capire che la sua parentesi in giallorosso era già arrivata al capolinea: l’attaccante è tornato al Fossombrone, e tornerà al Macrelli con la nuova maglia già la prossima domenica. Il percorso inverso a Casolla lo ha compiuto Gianluca Maggioli, il difensore mancino con origini venezuelane ha iniziato la stagione col Fossombrone con il quale in settimana ha trovato l’accordo per rescindere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trasferta amara per la Ren-Auto Rimini Happy Basket che in casa della lotta fino all’ultimo secondo, ma deve cedere i due punti alle padrone di casa dopo una partita molto combattuta. - facebook.com Vai su Facebook
La Sammaurese deve svoltare. Ma oggi sarà nella tana del Teramo - Inizia oggi un ciclo di incontri molto difficili per la Sammaurese a partire dal confronto odierno col Teramo. Segnala ilrestodelcarlino.it
Sammaurese, svolta cercasi. Prima con mister Lorenzo - Al Macrelli la Vigor Senigallia di Giuseppe Magi squalificato in tribuna. Lo riporta msn.com