Non è stata una settimana facile quella che sta finendo in casa Inter SM Sammaurese. Dopo la sconfitta interna subita domenica scorsa con la Vigor Senigallia c'è stato da affrontare il fatto che Francesco Casolla ha fatto capire che la sua parentesi in giallorosso era già arrivata al capolinea: l'attaccante è tornato al Fossombrone, e tornerà al Macrelli con la nuova maglia già la prossima domenica. Il percorso inverso a Casolla lo ha compiuto Gianluca Maggioli, il difensore mancino con origini venezuelane ha iniziato la stagione col Fossombrone con il quale in settimana ha trovato l'accordo per rescindere.

© Ilrestodelcarlino.it - La Sammaurese deve svoltare. Ma oggi sarà nella tana del Teramo