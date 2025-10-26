La Sammaurese deve svoltare Ma oggi sarà nella tana del Teramo

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stata una settimana facile quella che sta finendo in casa Inter SM Sammaurese. Dopo la sconfitta interna subita domenica scorsa con la Vigor Senigallia c’è stato da affrontare il fatto che Francesco Casolla ha fatto capire che la sua parentesi in giallorosso era già arrivata al capolinea: l’attaccante è tornato al Fossombrone, e tornerà al Macrelli con la nuova maglia già la prossima domenica. Il percorso inverso a Casolla lo ha compiuto Gianluca Maggioli, il difensore mancino con origini venezuelane ha iniziato la stagione col Fossombrone con il quale in settimana ha trovato l’accordo per rescindere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la sammaurese deve svoltare ma oggi sar224 nella tana del teramo

© Ilrestodelcarlino.it - La Sammaurese deve svoltare. Ma oggi sarà nella tana del Teramo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sammaurese deve svoltare oggiLa Sammaurese deve svoltare. Ma oggi sarà nella tana del Teramo - Inizia oggi un ciclo di incontri molto difficili per la Sammaurese a partire dal confronto odierno col Teramo. Segnala ilrestodelcarlino.it

sammaurese deve svoltare oggiSammaurese, svolta cercasi. Prima con mister Lorenzo - Al Macrelli la Vigor Senigallia di Giuseppe Magi squalificato in tribuna. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sammaurese Deve Svoltare Oggi