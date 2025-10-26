La Salerno che cambia | i lavori in via Cavour e il restyling fino in via Diaz

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue serrato, l'intervento in piazza Cavour: nella prima area, dove c'era un parcheggio, sono iniziati i lavori di pavimentazione dei cubetti di porfido, in piazza Cavour. Operai in azione anche nell'area piú piccola, dove saranno messe a dimora 4 jacaranda, pianta fiorita che tingerà di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Salerno, svolta lavori allo Stadio Arechi: inizio interventi fissato tra un mese - La data – intesa come periodo – è sull’agenda di Comune e Salernitana: il fischio d’inizio dei lavori per il nuovo stadio Arechi è fissato entro metà, fine ottobre. Riporta ilmattino.it

Lavori conclusi, riapre la metropolitana di Salerno - Sette mesi di lavori, venti milioni di investimento tra pensilina e marciapiede per il binario dedicato, prolungamento del sottopasso e nuovo ascensore. Si legge su rainews.it

Lavori a Saione e via Romana, cambia la circolazione - Arezzo, 2 settembre 2025 – Manutenzione ordinaria al fondo stradale da mercoledì 3 settembre: fino a sabato 13 settembre in orario 8- Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Cambia Lavori Via