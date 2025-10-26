La Russa dice che dal MSI a Fratelli d'Italia la fiamma c'è ancora

Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha detto a un evento di partito di FdI che vorrebbe più "memoria di una storia più antica", dei "30 anni da quando è nata AN e 78 da quando è nato il MSI, e la fiamma c'è ancora". Poi ha aggiunto che Giorgia Meloni è la migliore politica dal dopoguerra e Daniela Santanchè la migliore ministra del governo in carica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

